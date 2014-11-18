ФРГ призвала выполнять договоренности о линии разграничения на Украине

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Любое использование материалов допускается только при наличии ссылки на report.azГлава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал выполнять договоренности о линии разграничения и отводу тяжелой военной техники на востоке Украины.

"Если, например, программа разъединения сторон не только будет подписана, но начнет выполняться, то на этой основе и на основе линии разъединения можно установить, до какой точки надо отводить тяжелые вооружения, и на основе минского протокола можно было бы продолжить и то, что на деле и произошло, а именно обмен пленными", — сказал он во вторник по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости" .

Массовые антиправительственные акции начались в юго-восточных областях Украины в конце февраля 2014 года. Они явились ответом местных жителей на насильственную смену власти в стране и последовавшую за этим попытку отмены Верховной радой закона, предоставляющего русскому языку статус регионального.

