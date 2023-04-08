Германия приняла почти 9 тыс. пострадавших от землетрясений в Турции и Сирии

Германия приняла почти 9 тыс. человек, пострадавших от мощных землетрясений, произошедших в феврале в Турции и Сирии.

Германия приняла почти 9 тыс. человек, пострадавших от мощных землетрясений, произошедших в феврале в Турции и Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.

"У многих жертв разрушительного землетрясения в Турции и Сирии есть родственники в Германии. Мы действовали очень быстро и оказали гуманитарную помощь", - сказала она, добавив, что сюда же относится возможность временного пребывания у родственников в Германии в течение 90 дней.

По словам министра, на данный момент с этой целью выдано 7 652 визы для временного пребывания. Свыше 6 500 из них предназначены в основном для людей из зоны землетрясения в Турции.