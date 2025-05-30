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ФРГ примет решение о продолжении поставок оружия Израилю после анализа ситуации в Газе

ФРГ примет решение о продолжении поставок оружия Израилю после анализа ситуации в Газе ФРГ примет решение о продолжении поставок оружия Израилю после анализа ситуации в Газе
Другие страны
30 мая 2025 г. 20:36
ФРГ примет решение о продолжении поставок оружия Израилю после анализа ситуации в Газе

Власти ФРГ примут решение о дальнейших поставках оружия Израилю после обсуждений в Федеральном совете безопасности и анализа событий в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль.

"Израиль подвергается серьезным угрозам с разных сторон: от хуситов, движения "Хезболла", Ирана. И он должен быть в состоянии защитить себя от них, в том числе с помощью немецкого оружия. Другой вопрос: как происходящее в секторе Газа соотносится с международным гуманитарным правом", - заявил Вадефуль.

Он также отметил, что Германия ищет ответ на этот вопрос, и исходя из него примет решение о разрешении или запрете на дальнейшие поставки оружия.

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