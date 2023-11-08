ФРГ прекращает размещение систем ПРО Patriot в Польше

Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) прекратит размещение в Польше систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot, а также обслуживающих их солдат. Командование противовоздушной обороной снова будет передано Польше.

Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) прекратит размещение в Польше систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot, а также обслуживающих их солдат. Командование противовоздушной обороной снова будет передано Польше.

Как передает Report , об этом сообщило DPA со ссылкой на Минобороны ФРГ.

"Польша и Германия плечом к плечу защищают восточный фланг НАТО - для меня это очень важный знак солидарности в альянсе, а также дружбы и единства между нашими народами", - приводит агентство слова министра обороны Германии Бориса Писториуса.

Германия предоставила Польше американские системы противоракетной обороны Patriot в начале 2023 года. Первоначально предполагалось, что они будут находиться там в течение шести месяцев. 3 июля глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Patriot останутся на польской территории по меньшей мере до конца года.