ФРГ предоставит населению палестинских территорий 72 млн евро в качестве помощи

Министерство иностранных дел Германии в 2022 году предоставит населению палестинских территорий в общей сложности 72 млн евро в качестве помощи.

Министерство иностранных дел Германии в 2022 году предоставит населению палестинских территорий в общей сложности 72 млн евро в качестве помощи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства ФРГ.

По его информации, из них 65 млн евро предназначены для гуманитарной помощи. При этом указывается, что в 2021 году было выделено 94 млн евро. В то же время, как пишет ДПА, Министерство по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ в сентябре 2021 года предоставило палестинской стороне 100 млн евро на проекты двустороннего сотрудничества в целях развития, рассчитанные на несколько лет. Эти обязательства охватывают двухлетний период, то есть 2021 и 2022 годы.

Проекты будут реализовываться через немецкие организации-исполнители. Политическими партнерами в ряде случаев выступают соответствующие профильные министерства Палестины. Германское ведомство также пообещало предоставить 57 млн евро на многолетние проекты на палестинских территориях для неправительственного сотрудничества в целях развития в 2021 году в рамках структурной переходной помощи.