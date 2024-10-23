ФРГ предоставит дополнительно €60 млн для помощи Ливану

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с премьер-министром Ливана Наджибом Микати, в ходе которого сообщил, что правительство ФРГ предоставит дополнительно €60 млн для помощи ливанскому народу.

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с премьер-министром Ливана Наджибом Микати, в ходе которого сообщил, что правительство ФРГ предоставит дополнительно €60 млн для помощи ливанскому народу.

Как передает Report, об этом журналистам заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Канцлер ФРГ выразил соболезнования в связи со страданиями граждан Ливана. Правительство Германии выделяет дополнительные средства в размере €60 млн на помощь народу Ливана", - отметил Хебештрайт.

Кроме того, по его словам, Шольц подчеркнул поддержку Германией конференции по Ливану в Париже, которая пройдет 24 октября, где правительство ФРГ будет представлено на высоком уровне.

"Крайне важно, чтобы сейчас был найден способ начать политический процесс. Целью должна быть безопасность народа Израиля и суверенитет Ливана, свободный от иностранного влияния. Первым шагом на пути к этому должно стать полное выполнение резолюции Совета Безопасности ООН 1701", - заключил представитель кабмина ФРГ.

Напомним, что 23 сентября Израиль приступил к проведению операции "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах", в ходе которой наносит массированные авиаудары по военным объектам организации на ливанской территории. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о начале наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.