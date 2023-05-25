ФРГ предоставила убежище 55 гражданам РФ призывного возраста

С начала российской войны в Украине 24 февраля 2022 года до конца апреля текущего года 55 граждан России призывного возраста мужского пола получили убежище в Германии.

С начала российской войны в Украине 24 февраля 2022 года до конца апреля текущего года 55 граждан России призывного возраста мужского пола получили убежище в Германии.

Как передает Report со ссылкой на издание Тagesspiegel, об этом говорится в ответе Федерального министерства внутренних дел.

Всего за убежищем в Германии обратились 2 485 россиян призывного возраста. Относительно 814 дел принято решение по заявлениям; 88 из них – отказы. В 671 деле происходит "официальное урегулирование производства", 1 671 дело находится на рассмотрении.

В то же время, депутаты левого толка в Бундестаге критикуют столь малое количество положительных решений по предоставлению убежища.

"Если более 100 тысяч мужчин призывного возраста покидают Россию и отказываются от войны, но только 55 из них находят официальную защиту в Германии, то что-то происходит не так", – приводит издание слова парламентского секретаря левой фракции Ян Корте.