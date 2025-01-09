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ФРГ поставит в Украину почти 50 управляемых ракет для систем ПВО IRIS-T

ФРГ поставит в Украину почти 50 управляемых ракет для систем ПВО IRIS-T Германия в 2025 году поставит в Украину еще шесть систем ПВО IRIS-T и почти 50 управляемых ракет к ним.
Другие страны
9 января 2025 г. 19:07
ФРГ поставит в Украину почти 50 управляемых ракет для систем ПВО IRIS-T

Германия в 2025 году поставит в Украину еще шесть систем ПВО IRIS-T и почти 50 управляемых ракет к ним.

Как передает Report, об этом Минобороны ФРГ сообщило в соцсети X.

"В 2025 году будут поставлены уже обещанные системы IRIS-T. Из нового: Германия предоставит почти 50 управляемых ракет для систем IRIS-T", - заявили в ведомстве.

Отметим, что Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений в Украину после США. ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 млрд евро. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год, на военную поддержку Украины Германия должна выделить около 4 млрд евро, что в два раза меньше, чем в 2024 году. Однако бюджет еще не утвержден Бундестагом.

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