ФРГ поставит Украине дополнительные вооружения

Украина и Германия достигли договоренности о поставках Киеву дополнительных вооружений.

Украина и Германия достигли договоренности о поставках Киеву дополнительных вооружений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил украинский посол в Берлине Алексей Макеев в интервью газете Welt am Sonntag.

"В ходе прямого диалога нам пообещали больше оружия и дополнительные боеприпасы. О том, какие именно, будет объявлено совместно в надлежащий момент", - сказал он. По словам Макеева, Украина нуждается в системах ПВО и гаубицах.

Также посол заявил, что Киев "продолжает вести переговоры" о поставках танков Leopard 2, которые Берлин ранее неоднократно отказывался отправлять.

В октябре Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ проинформировало, что власти Германии в начале года выдали разрешения на поставки Украине военной продукции на сумму €775 млн. Среди вооружений, поставленных Берлином Киеву, были самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня Mars, зенитные самоходные установки Gepard, система ПВО IRIS-T и бронемашины Dingo.