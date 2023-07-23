ФРГ поставит Украине боеприпасы для зенитных самоходных установок Gepard

Германия в ближайшее время поставит в Украину первую партию боеприпасов для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, которые Берлин передал Киеву.
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По информации издания, чтобы нарастить производство зенитных снарядов, Rheinmetall за несколько месяцев запустил новую линию на заводе в Унтерлюсе (Нижняя Саксония).
"Эта продукция спасает жизни. Каждый сбитый дрон важен для жителей Киева и других городов, которые ежедневно опасаются новых атак", - заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.
Газета отмечает, что Берлин поставил в Украину 40 зенитных самоходных установок Gepard. Их используют, в том числе, для защиты украинских городов от российских обстрелов.
Они выстреливают до 20 снарядов за одну очередь. Но из-за дефицита боеприпасов украинские зенитчики вынуждены экономить и стрелять очередями по пять снарядов.
Всего оборонный концерн Rheinmetall пообещал поставить Украине 300 тысяч снарядов калибра 35-мм для Gepard. Но в этом году будет направлено лишь 40 тысяч единиц.