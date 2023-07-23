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ФРГ поставит Украине боеприпасы для зенитных самоходных установок Gepard

ФРГ поставит Украине боеприпасы для зенитных самоходных установок Gepard Германия в ближайшее время поставит в Украину первую партию боеприпасов для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, которые Берлин передал Киеву.
Другие страны
23 июля 2023 г. 00:49
ФРГ поставит Украине боеприпасы для зенитных самоходных установок Gepard

Германия в ближайшее время поставит в Украину первую партию боеприпасов для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, которые Берлин передал Киеву.

Как передает Report, об этом сообщила газета Bild.

По информации издания, чтобы нарастить производство зенитных снарядов, Rheinmetall за несколько месяцев запустил новую линию на заводе в Унтерлюсе (Нижняя Саксония).

"Эта продукция спасает жизни. Каждый сбитый дрон важен для жителей Киева и других городов, которые ежедневно опасаются новых атак", - заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.

Газета отмечает, что Берлин поставил в Украину 40 зенитных самоходных установок Gepard. Их используют, в том числе, для защиты украинских городов от российских обстрелов.

Они выстреливают до 20 снарядов за одну очередь. Но из-за дефицита боеприпасов украинские зенитчики вынуждены экономить и стрелять очередями по пять снарядов.

Всего оборонный концерн Rheinmetall пообещал поставить Украине 300 тысяч снарядов калибра 35-мм для Gepard. Но в этом году будет направлено лишь 40 тысяч единиц.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya tezliklə Ukraynaya yeni tank mərmiləri tədarük edəcək

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