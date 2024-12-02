ФРГ поставит Киеву установки Patriot и Gepard

Германия поставит Киеву уже в декабре пусковые установки Patriot и самоходные зенитные установки (СЗУ) Gepard, в 2025 году - новые вооружения, включая системы ПВО и вертолеты Sea King.

Германия поставит Украине уже в декабре пусковые установки Patriot и самоходные зенитные установки (СЗУ) Gepard.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве. Трансляцию вел телеканал Phoenix .

Шольц отметил, что в 2025 году также передадут Украине новые вооружения, включая системы ПВО и вертолеты Sea King.

По его словам, к уже объявленной поставке в декабре двух систем ПВО IRIS-T добавятся пусковые установки Patriot и новые СЗУ Gepard.

"И в следующем, 2025-м, году мы поставим новые системы ПВО, гаубицы, ударные и разведывательные дроны, артиллерийские снаряды, а также шесть вертолетов Sea King с вооружением", - сказал канцлер.

Ранее Шольц впервые за последние 2,5 года прибыл с необъявленным визитом в Киев. Он написал в соцсети X, что сообщит Зеленскому о планах Берлина поставить в декабре Украине вооружений на 650 млн евро.