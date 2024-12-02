О нас

ФРГ поставит Киеву установки Patriot и Gepard

ФРГ поставит Киеву установки Patriot и Gepard Германия поставит Киеву уже в декабре пусковые установки Patriot и самоходные зенитные установки (СЗУ) Gepard, в 2025 году - новые вооружения, включая системы ПВО и вертолеты Sea King.
Другие страны
2 декабря 2024 г. 20:14
ФРГ поставит Киеву установки Patriot и Gepard

Германия поставит Украине уже в декабре пусковые установки Patriot и самоходные зенитные установки (СЗУ) Gepard.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве. Трансляцию вел телеканал Phoenix.

Шольц отметил, что в 2025 году также передадут Украине новые вооружения, включая системы ПВО и вертолеты Sea King.

По его словам, к уже объявленной поставке в декабре двух систем ПВО IRIS-T добавятся пусковые установки Patriot и новые СЗУ Gepard.

"И в следующем, 2025-м, году мы поставим новые системы ПВО, гаубицы, ударные и разведывательные дроны, артиллерийские снаряды, а также шесть вертолетов Sea King с вооружением", - сказал канцлер.

Ранее Шольц впервые за последние 2,5 года прибыл с необъявленным визитом в Киев. Он написал в соцсети X, что сообщит Зеленскому о планах Берлина поставить в декабре Украине вооружений на 650 млн евро.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Almaniya Kiyevə “Patriot” və “Gepard” qurğularını verəcək

Самое читаемое

В Азербайджане с завтрашнего дня ожидаются интенсивные осадки
В Азербайджане с завтрашнего дня ожидаются интенсивные осадки
30 ноября 2024 г. 13:56
Завтра в Азербайджане ожидаются ливни и сильный ветер
Завтра в Азербайджане ожидаются ливни и сильный ветер
28 ноября 2024 г. 17:10
Назначен новый ректор Азербайджанской национальной консерватории
Назначен новый ректор Азербайджанской национальной консерватории
27 ноября 2024 г. 15:30
Аллахшукюр Пашазаде выступил с призывом на X Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН
Аллахшукюр Пашазаде выступил с призывом на X Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН
26 ноября 2024 г. 20:19
СМИ: Командующий российскими войсками в САР генерал-лейтенант Кисель снят с должности
СМИ: Командующий российскими войсками в САР генерал-лейтенант Кисель снят с должности
1 декабря 2024 г. 05:24
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
26 ноября 2024 г. 16:31
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается изморось
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается изморось
29 ноября 2024 г. 12:51
Прогноз погоды на первый день декабря
Прогноз погоды на первый день декабря
30 ноября 2024 г. 12:10
ОСЭР: В Африке две трети городов подвергаются рискам из-за изменений климата
ОСЭР: В Африке две трети городов подвергаются рискам из-за изменений климата
28 ноября 2024 г. 04:14
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
1 декабря 2024 г. 11:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi