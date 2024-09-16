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ФРГ поставит Киеву шесть артустановок PzH 2000 в ближайшие два месяца

ФРГ поставит Киеву шесть артустановок PzH 2000 в ближайшие два месяца Шесть из 12 обещанных властями ФРГ Украине самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) будут поставлены в течение ближайших двух месяцев.
Другие страны
16 сентября 2024 г. 22:09
ФРГ поставит Киеву шесть артустановок PzH 2000 в ближайшие два месяца

Шесть из 12 обещанных властями ФРГ Украине самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) будут поставлены в течение ближайших двух месяцев.

Как передает Report со ссылкой на агентство DPA, об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.

"Шесть из них, я думаю, будут поставлены уже в течение ближайших восьми недель", - сказал он.

В кулуарах заседания контактной группы по военному содействию Украине 6 сентября Писториус сообщил о планах передать Киеву 12 САУ.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений в Украину после США. ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 млрд евро. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год на военную поддержку Украины Германия выделит 4 млрд евро.

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