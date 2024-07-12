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ФРГ пока не может сказать, сколько будет стоить размещение новых вооружений США

ФРГ пока не может сказать, сколько будет стоить размещение новых вооружений США Власти Германии пока не могут сказать, какие расходы повлечет за собой заявленное размещение на территории страны новых американских вооружений, ведутся конфиденциальные переговоры.
Другие страны
12 июля 2024 г. 15:12
ФРГ пока не может сказать, сколько будет стоить размещение новых вооружений США

Власти Германии пока не могут сказать, какие расходы повлечет за собой заявленное размещение на территории страны новых американских вооружений, ведутся конфиденциальные переговоры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге представитель МИД ФРГ.

"Мы ведем на данный момент конфиденциальные переговоры с нашими партнерами <...>", - сказал он. "Это [возможный объем расходов] является частью переговоров, которые я не могу предвосхищать", - добавил представитель германского ведомства.

10 июля было обнародовано совместное заявление США и ФРГ, в котором сказано, что Вашингтон начнет с 2026 года размещать на германской территории новые средства огневого поражения большей дальности, чем развернутые в настоящее время где бы то ни было в Европе.

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