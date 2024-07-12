ФРГ пока не может сказать, сколько будет стоить размещение новых вооружений США

ФРГ пока не может сказать, сколько будет стоить размещение новых вооружений США

Власти Германии пока не могут сказать, какие расходы повлечет за собой заявленное размещение на территории страны новых американских вооружений, ведутся конфиденциальные переговоры.

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