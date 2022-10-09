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ФРГ подготовит пакет помощи Украине на €11 млн, включающий зимнее обмундирование

ФРГ подготовит пакет помощи Украине на €11 млн, включающий зимнее обмундирование Правительство Германии подготовило очередной пакет поддержки Украины на 11 млн евро, в который входят зимняя одежда, палатки и другое обмундирование.
Другие страны
9 октября 2022 г. 16:59
ФРГ подготовит пакет помощи Украине на €11 млн, включающий зимнее обмундирование

Правительство Германии подготовило очередной пакет поддержки Украины на 11 млн евро, в который входят зимняя одежда, палатки и другое обмундирование.

Как передает Report, об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"После соответствующей просьбы украинского руководства Берлин хочет как можно быстрее поставить техники к приближающейся зиме на общую сумму одиннадцать миллионов евро", - пишет издание.

Согласно информации, очередной пакет помощи Украине включает в себя 100 тыс. теплых нижних курток и другой зимней одежды, 100 палаток с подогревом, сотни переносных электрогенераторов и рюкзаки.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya Ukraynaya qış geyimləri daxil olmaqla 11 milyon avroluq yardım paketi hazırlayıb

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