ФРГ планирует с 2025 года держать в боеготовности для защиты НАТО 30 тыс. военных

Германия намерена повышать свой вклад в усилия по защите территории НАТО и с 2025 года планирует предоставить в распоряжение альянса 30 тыс. военнослужащих, которые будут находиться в высокой степени боеготовности.

Германия намерена повышать свой вклад в усилия по защите территории НАТО и с 2025 года планирует предоставить в распоряжение альянса 30 тыс. военнослужащих, которые будут находиться в высокой степени боеготовности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Бундесвер будет повышать вклад в защиту территории альянса. Запланировано предоставить с 2025 года в распоряжение НАТО 30 тыс. военнослужащих ФРГ, которые будут находиться в высокой степени боеготовности", - сказал Шольц.

Канцлер также указал, что обсудил со Столтенбергом, в частности, вопрос защиты объектов критической инфраструктуры на севере Европы. "Диверсия на "Северном потоке" показала, что мы вынуждены совершенно по-новому оценить риски для нашей энергетической инфраструктуры. Это в особенной мере касается Северного моря", - считает он.