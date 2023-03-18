ФРГ планирует переоборудовать новые вертолеты Airbus для боевого применения

Минобороны Германии планирует закупить 82 гражданских вертолета Airbus и переоборудовать некоторые из них в боевые вертолеты.

Минобороны Германии планирует закупить 82 гражданских вертолета Airbus и переоборудовать некоторые из них в боевые вертолеты.

Как передает Report, об этом сообщает Business Insider.

Сообщается, что Берлин не хочет покупать модернизированный ударный вертолет Airbus Tiger из-за эксплуатационных проблем, но намерен вооружить 24 гражданских вертолета противотанковыми ракетами.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в марте Киеву передадут 18 германских и три португальских танка Leopard 2. Решение о постоянной дислокации бригады бундесвера в Литве должна принимать НАТО.

Писториус пояснил, что литовская сторона уже начала необходимые процессы по созданию инфраструктуры.