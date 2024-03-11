ФРГ передаст Украине крылатые ракеты через Великобританию

Берлин готов рассмотреть предложение главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о круговом обмене ракетами для дальнейшей их передачи Украине.

Берлин готов рассмотреть предложение главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о круговом обмене ракетами для дальнейшей их передачи Украине.

Как передает Report со ссылкой на Der Spiegel, об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

В частности, ФРГ может поставить Соединенному королевству крылатые ракеты Taurus, а взамен на это британская сторона передаст Украине Storm Shadow. Таким образом Германия формально снимет с себя ответственность за предоставление украинским войскам крылатых ракет, говорится в статье.

Издание пишет, что Бербок открыта для предложений Кэмерона предоставить Киеву крылатые ракеты посредством такой схемы.

На прошлой неделе Кэмерон заявил, что Лондон готов оказать ФРГ помощь в решении вопросов, связанных с поставками немецких крылатых ракет Taurus на Украину.

По мнению министра, поставки таких крылатых ракет Киеву не приведут к эскалации конфликта, так как передающая сторона может установить ограничения на их применение.