ФРГ отказалась от проекта военного сотрудничества с Нигером

Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) отказался от авиатранспортной базы в Ниамее, которая должна быть закрыта к 31 августа, а военнослужащие - переброшены обратно в Германию.

Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) отказался от авиатранспортной базы в Ниамее (Столица Нигера -ред.), которая должна быть закрыта к 31 августа, а военнослужащие - переброшены обратно в Германию.

Как передает Report со ссылкой на агентство DPA, об этом сообщили в Минобороны ФРГ.

Согласно информации, правительство Германии "пересмотрело запланированное сотрудничество" с Нигером.

"Представленный Нигером проект соглашения не может служить основой для переговоров о соглашении о статусе - ни по характеру, ни по содержанию. В нем не предусматривается иммунитета для немецких солдат. В то же время у нас нет времени на переговоры по новому соглашению о статусе - позиции слишком разнятся по этому вопросу", - указали в ведомстве.

По данным, было решено прекратить переговоры и "больше не заниматься" проектами военного сотрудничества и модернизации, за которые министерство обороны и министерство иностранных дел несут совместную ответственность.

Отметим, что Германия с 2013 года использовала базу в столице Нигера для снабжения вооруженных сил, задействованных в миротворческой миссии в Мали.