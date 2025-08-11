О нас

Зеленский и европейские лидеры проведут онлайн-переговоры с Трампом до его встречи с Путиным

Германия организует 13 августа онлайн-встречу по Украине в преддверии предстоящего 15 августа саммита РФ и США на Аляске.
Другие страны
11 августа 2025 г. 18:50
Германия организует 13 августа онлайн-встречу по Украине в преддверии предстоящего 15 августа саммита РФ и США на Аляске.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

"Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пригласил на виртуальные переговоры в среду, 13 августа, по текущей ситуации в Украине в свете запланированной встречи президента США [Дональда] Трампа и президента России [Владимира] Путина. На переговорах, среди прочего, будут рассмотрены дальнейшие варианты давления на Россию", - отметил он.

Кроме того, по его словам, "будет обсуждаться подготовка возможных мирных переговоров и связанные с этим вопросы территориальных претензий и безопасности".

"В различных раундах переговоров примут участие главы государств и правительств Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши, Украины, председатель Европейской комиссии, председатель Совета ЕС, генеральный секретарь НАТО, а также президент США и его заместитель", - подчеркнул Корнелиус.

