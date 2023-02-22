ФРГ объявила нежелательными персонами двух сотрудников посольства Ирана

МИД ФРГ вызвал поверенного в делах Ирана в связи со смертным приговором, который был вынесен ранее в Тегеране, а также объявил нежелательными персонами двух работников иранского посольства.

МИД ФРГ вызвал поверенного в делах Ирана в связи со смертным приговором, который был вынесен ранее в Тегеране, а также объявил нежелательными персонами двух работников иранского посольства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Осужденный имеет также немецкое гражданство. ФРГ считает приговор "нарушением прав германского гражданина". "Федеральное правительство объявило двух сотрудников иранского посольства нежелательными персонами и предписало покинуть Германию в ближайшее время", - говорится в сообщении. Берлин призвал Тегеран "отменить смертный приговор".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц со своей стороны также подверг критике приговор, назвав его неприемлемым. "Мы самым серьезным образом это осуждаем и призываем иранский режим пересмотреть вердикт", - написал он в Twitter.

Революционный суд Тегерана во вторник приговорил одного из лидеров антиправительственной группировки "Тондар" Джамшида Шармахда к казни. Как сообщило агентство Тасним, Шармахд был признан виновным в подготовке террористических актов. Группировка "Тондар" выступает за установление монархического правления в Иране и, по версии иранской стороны, действует при поддержке США. Эта организация стоит за взрывом одной из мечетей в Ширазе в 2008 году, в результате чего погибли более 10 человек, около 200 получили ранения.