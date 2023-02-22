О нас

ФРГ объявила нежелательными персонами двух сотрудников посольства Ирана

ФРГ объявила нежелательными персонами двух сотрудников посольства Ирана МИД ФРГ вызвал поверенного в делах Ирана в связи со смертным приговором, который был вынесен ранее в Тегеране, а также объявил нежелательными персонами двух работников иранского посольства.
Другие страны
22 февраля 2023 г. 16:22
ФРГ объявила нежелательными персонами двух сотрудников посольства Ирана

МИД ФРГ вызвал поверенного в делах Ирана в связи со смертным приговором, который был вынесен ранее в Тегеране, а также объявил нежелательными персонами двух работников иранского посольства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Осужденный имеет также немецкое гражданство. ФРГ считает приговор "нарушением прав германского гражданина". "Федеральное правительство объявило двух сотрудников иранского посольства нежелательными персонами и предписало покинуть Германию в ближайшее время", - говорится в сообщении. Берлин призвал Тегеран "отменить смертный приговор".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц со своей стороны также подверг критике приговор, назвав его неприемлемым. "Мы самым серьезным образом это осуждаем и призываем иранский режим пересмотреть вердикт", - написал он в Twitter.

Революционный суд Тегерана во вторник приговорил одного из лидеров антиправительственной группировки "Тондар" Джамшида Шармахда к казни. Как сообщило агентство Тасним, Шармахд был признан виновным в подготовке террористических актов. Группировка "Тондар" выступает за установление монархического правления в Иране и, по версии иранской стороны, действует при поддержке США. Эта организация стоит за взрывом одной из мечетей в Ширазе в 2008 году, в результате чего погибли более 10 человек, около 200 получили ранения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Germany declares 2 employees of Iranian embassy undesirable persons

Экслюзивные новости

Политолог: Для нормализации отношений Ирана и Азербайджана необходимо наказать виновных в теракте
Политолог: Для нормализации отношений Ирана и Азербайджана необходимо наказать виновных в теракте
22 февраля 2023 г. 15:58
Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
Генерал: Азербайджанские спасатели извлекли 26 тел из-под завалов в Хатае
21 февраля 2023 г. 11:26
В Офисе президента Украины назвали причину прекращения переговоров с Россией
В Офисе президента Украины назвали причину прекращения переговоров с Россией
20 февраля 2023 г. 18:41
Ректор университета Аданы: Первую поддержку Турция получила от братского Азербайджана
Ректор университета Аданы: Первую поддержку Турция получила от братского Азербайджана
20 февраля 2023 г. 17:20
Эксперт: Сотрудничество Азербайджана с Курдистаном и Ираком будет позитивным для региона
Эксперт: Сотрудничество Азербайджана с Курдистаном и Ираком будет позитивным для региона
20 февраля 2023 г. 16:39
Азербайджанские ветераны добровольцами отправились на помощь Турции
ФотоАзербайджанские ветераны добровольцами отправились на помощь Турции
20 февраля 2023 г. 15:02
Банкоматы в Азербайджане смогут выдавать монеты
Банкоматы в Азербайджане смогут выдавать монеты
20 февраля 2023 г. 14:14
Грузооборот Бакинского морского порта в 2022 году вырос на 13,6%
Грузооборот Бакинского морского порта в 2022 году вырос на 13,6%
20 февраля 2023 г. 13:42
Политолог: Азербайджан важный партнер Венгрии в сфере энергетики
Политолог: Азербайджан важный партнер Венгрии в сфере энергетики
20 февраля 2023 г. 11:33
Подоляк: Россия ежедневно теряет в Украине 800 - 1100 военных
Подоляк: Россия ежедневно теряет в Украине 800 - 1100 военных
19 февраля 2023 г. 21:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi