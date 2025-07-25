ФРГ не планирует признавать палестинское государство в краткосрочной перспективе

ФРГ не планирует признавать палестинское государство в краткосрочной перспективе

Германия не планирует признавать палестинское государство в краткосрочной перспективе и сейчас ее приоритетом является достижение "давно назревшего прогресса" на пути к решению проблемы Израиля и Палестины.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявили в пресс-службе правительства Германии.

"Безопасность Израиля имеет первостепенное значение для правительства Германии, поэтому мы не планируем признавать палестинское государство в краткосрочной перспективе", - говорится в заявлении.

В заявлении также подчеркивается, что признание палестинского государства станет лишь одним из последних шагов на пути к решению проблемы двух государств.