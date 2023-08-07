ФРГ направит в Словению специалистов и технику для ликвидации последствий наводнения

Германия окажет помощь Словении в ликвидации последствий наводнения, направив в регион специалистов Службы организации технической помощи (THW) и технику.

Германия окажет помощь Словении в ликвидации последствий наводнения, направив в регион специалистов Службы организации технической помощи (THW) и технику.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

"С тревогой смотрим на ужасные наводнения в Словении и Австрии. Наши мысли с жертвами, семьями и всеми, кто потерял свои дома", - написал Шольц.

В свою очередь представитель кабинета министров Германии Кристиане Хофман заявила на брифинге, что министерство иностранных дел ФРГ понесет расходы в размере 700 тыс. евро. Дальнейшая помощь будет зависеть от развития ситуации и потребностей. Ожидается, что специалисты THW прибудут в Словению в понедельник.

Кроме того, в зону бедствия будет отправлена техника для расчистки, в частности, экскаваторы. Это может быть сделано в кратчайшие сроки для временного восстановления инфраструктуры.