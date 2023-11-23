ФРГ направит в Литву военных для подготовки планируемого размещения бригады бундесвера

В Литву прибудут около 4,8 тыс. военных и 200 гражданских лиц вооруженных сил Германии для подготовки планируемого размещения в стране бригады бундесвера.

В Литву прибудут около 4,8 тыс. военных и 200 гражданских лиц вооруженных сил Германии для подготовки планируемого размещения в стране бригады бундесвера.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил радиостанции Ziniu radijas посол ФРГ в Вильнюсе Корнелиус Циммерманн.

По его словам, процесс развертывания будет постепенным.

Поскольку переговоры еще продолжаются, посол не может раскрыть более подробную информацию.

В октябре стало известно, что Берлин намерен разместить в Литве в ближайшие несколько лет бригаду численностью 4 тыс. военных. В 2024 году должно быть подписано соответствующее межгосударственные соглашение.

Планируется, что в состав бригады войдут танковый и артиллерийский батальоны.

С 2017 года Германия возглавляет международный батальон союзников НАТО, дислоцированный в Литве.