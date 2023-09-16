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ФРГ намерена возобновить прием мигрантов из Италии

ФРГ намерена возобновить прием мигрантов из Италии Правительство Германии планирует возобновить добровольный прием мигрантов из Италии на фоне обострения ситуации на итальянском острове Лампедуза.
Другие страны
16 сентября 2023 г. 04:50
ФРГ намерена возобновить прием мигрантов из Италии

Правительство Германии планирует возобновить добровольный прием мигрантов из Италии на фоне обострения ситуации на итальянском острове Лампедуза.

Как передает Report, об этом заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (СДПГ) в эфире телеканала ARD.

Так, процесс добровольного приема был приостановлен, "поскольку Италия не продемонстрировала никакой готовности принять людей обратно в рамках Дублинского регламента". "Теперь, конечно, ясно, что мы также выполним наше обязательство проявлять солидарность", - отметила глава МВД ФРГ.

Первоначально Германия обещала принять 3,5 тыс. просителей убежища из особо проблемных стран на южных границах Европы. Сейчас 1,7 тыс. человек, ищущих защиты, были переданы через так называемый механизм добровольной европейской солидарности, чтобы они могли завершить процедуру получения убежища в Германии. В министерстве 13 сентября заявили, что дальнейший прием больше не планируется, в том числе и потому, что возникли проблемы с реадмиссией мигрантов в соответствии с Дублинским регламентом. Он предусматривает, что просители убежища должны, за некоторыми исключениями, подать заявление в первой стране Евросоюза, в которой они были зарегистрированы. Любой, кто попытается сделать это в другом государстве, может быть отправлен обратно.

На Лампедузе сложилась критическая ситуация. Мигрантов там уже больше, чем местных жителей, начались беспорядки. Как сообщали местные власти, эскалация произошла после прибытия за два дня рекордно большого числа нелегалов - более 6 тыс. человек. В целом же по стране, согласно данным властей на середину августа, с начала года на берегах Италии высадилось более 100 тыс. мигрантов. Власти республики неоднократно заявляли о необходимости общеевропейских решений проблемы миграции.

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