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ФРГ намерена ограничить импорт СПГ из России

ФРГ намерена ограничить импорт СПГ из России Правительство Германии хочет ограничить импорт российского сжиженного природного газа. Это дополнит усилия по снижению зависимости Германии от поставок энергоресурсов в страну.
Другие страны
31 января 2023 г. 03:38
ФРГ намерена ограничить импорт СПГ из России

Правительство Германии хочет ограничить импорт российского сжиженного природного газа. Это дополнит усилия по снижению зависимости Германии от поставок энергоресурсов в страну.

Как передает Report, об этом сообщает со ссылкой на Bloomberg.

Агентство ознакомилось с правительственным документом, в котором прописаны определенные меры по дальнейшему предотвращению закупки российского СПГ.

"Федеральное правительство проинформировало компании, что предпримет соответствующие меры, чтобы по возможности исключить закупки российского СПГ", - говорится в материале.

Отмечается, что потоки газа в Европу по трубопроводам из России упали до исторического минимума после начала российско-украинской войны в прошлом году. Чтобы компенсировать дефицит, поставки СПГ со всего мира резко возросли, в том числе из России.

Только Великобритания официально запретила импорт сжиженного природного газа из России, при этом многие из этих грузов направляются в другие порты. Франция, Бельгия, Нидерланды и Испания продолжают принимать поставки российского СПГ, которые в настоящее время составляют около 6% импорта газа на континент.

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