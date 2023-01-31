ФРГ намерена ограничить импорт СПГ из России

Правительство Германии хочет ограничить импорт российского сжиженного природного газа. Это дополнит усилия по снижению зависимости Германии от поставок энергоресурсов в страну.

Правительство Германии хочет ограничить импорт российского сжиженного природного газа. Это дополнит усилия по снижению зависимости Германии от поставок энергоресурсов в страну.

Как передает Report , об этом сообщает со ссылкой на Bloomberg.

Агентство ознакомилось с правительственным документом, в котором прописаны определенные меры по дальнейшему предотвращению закупки российского СПГ.

"Федеральное правительство проинформировало компании, что предпримет соответствующие меры, чтобы по возможности исключить закупки российского СПГ", - говорится в материале.

Отмечается, что потоки газа в Европу по трубопроводам из России упали до исторического минимума после начала российско-украинской войны в прошлом году. Чтобы компенсировать дефицит, поставки СПГ со всего мира резко возросли, в том числе из России.

Только Великобритания официально запретила импорт сжиженного природного газа из России, при этом многие из этих грузов направляются в другие порты. Франция, Бельгия, Нидерланды и Испания продолжают принимать поставки российского СПГ, которые в настоящее время составляют около 6% импорта газа на континент.