Германия намерена усилить проверки безопасности в органах власти

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер на фоне задержания офицера Бундесвера, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ, намерена усилить проверки безопасности сотрудников в органах власти и реформировать закон,.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер на фоне задержания офицера Бундесвера, подозреваемого в шпионаже в пользу России, намерена усилить проверки безопасности сотрудников в органах власти и реформировать закон.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Rheinische Post.

"Проверки безопасности уже проводятся, и они тем интенсивнее, чем более уязвимой является область", - сказала Фезер. "Но и здесь мы работаем над еще более строгими стандартами", - сказала министр.

При этом глава МВД ФРГ добавила, что планируется реформирование закона, регулирующего проверки безопасности: "Например, необходимо более тщательно изучить, как сотрудники, работающие в критически важных для безопасности областях, взаимодействуют с социальными сетями, в том числе для раннего выявления врагов конституции".

"Мы также хотим усилить защиту от актов саботажа, например, в отношении ИТ-систем. И важно то, что мы повышаем осведомленность об опасностях. Подозрения должны быть обнаружены на ранней стадии, а улики переданы", - добавила Фезер.