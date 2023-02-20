ФРГ из-за войны в Украине потеряла 100 млрд евро в 2022 году

Германия вследствие российско-украинской войны и связанного с ней роста затрат на электроэнергию в Европе потеряла в прошлом году 100 млрд евро.

Германия вследствие российско-украинской войны и связанного с ней роста затрат на электроэнергию в Европе потеряла в прошлом году 100 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на издание Rheinische Post, об этом заявил президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер.

По его словам, что война на территории Украины, а также связанный с ним рост затрат на электричество обошлись Германии в прошлом году почти в 2,5% производительности экономики, что равно 100 млрд евро.

"Эти издержки продолжат расти в ближайшие годы", — рассказал Фрацшер.

Он добавил, что ФРГ особенно пострадала от кризиса, "потому что она больше зависела от российской энергетики, а также имеет высокую долю энергоемкой промышленности и чрезвычайно зависит от экспорта и глобальных цепочек поставок".