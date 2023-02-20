ФРГ из-за войны в Украине потеряла 100 млрд евро в 2022 году

Германия вследствие российско-украинской войны и связанного с ней роста затрат на электроэнергию в Европе потеряла в прошлом году 100 млрд евро.
Как передает
По его словам, что война на территории Украины, а также связанный с ним рост затрат на электричество обошлись Германии в прошлом году почти в 2,5% производительности экономики, что равно 100 млрд евро.
"Эти издержки продолжат расти в ближайшие годы", — рассказал Фрацшер.
Он добавил, что ФРГ особенно пострадала от кризиса, "потому что она больше зависела от российской энергетики, а также имеет высокую долю энергоемкой промышленности и чрезвычайно зависит от экспорта и глобальных цепочек поставок".