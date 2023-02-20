О нас

ФРГ из-за войны в Украине потеряла 100 млрд евро в 2022 году

ФРГ из-за войны в Украине потеряла 100 млрд евро в 2022 году Германия вследствие российско-украинской войны и связанного с ней роста затрат на электроэнергию в Европе потеряла в прошлом году 100 млрд евро.
Другие страны
20 февраля 2023 г. 07:43
ФРГ из-за войны в Украине потеряла 100 млрд евро в 2022 году

Германия вследствие российско-украинской войны и связанного с ней роста затрат на электроэнергию в Европе потеряла в прошлом году 100 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на издание Rheinische Post, об этом заявил президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер.

По его словам, что война на территории Украины, а также связанный с ним рост затрат на электричество обошлись Германии в прошлом году почти в 2,5% производительности экономики, что равно 100 млрд евро.

"Эти издержки продолжат расти в ближайшие годы", — рассказал Фрацшер.

Он добавил, что ФРГ особенно пострадала от кризиса, "потому что она больше зависела от российской энергетики, а также имеет высокую долю энергоемкой промышленности и чрезвычайно зависит от экспорта и глобальных цепочек поставок".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Almaniya Ukraynadakı müharibəyə görə ötən il 100 milyard avro itirib

Экслюзивные новости

Подоляк: Россия ежедневно теряет в Украине 800 - 1100 военных
Подоляк: Россия ежедневно теряет в Украине 800 - 1100 военных
19 февраля 2023 г. 21:39
Азербайджанский спасатель: Найденные под завалами золотые украшения мы передали турецким жандармам
ФотоАзербайджанский спасатель: Найденные под завалами золотые украшения мы передали турецким жандармам
18 февраля 2023 г. 17:44
В Бакинском порту планируется строительство интермодального и мультимодального терминала
В Бакинском порту планируется строительство интермодального и мультимодального терминала
17 февраля 2023 г. 20:19
Азербайджанец-военнослужащий украинской армии попал в плен к российским военным
Азербайджанец-военнослужащий украинской армии попал в плен к российским военным
17 февраля 2023 г. 16:33
Азербайджанский психолог: Мы оказываем психологическую помощь пострадавшим от землетрясения в Кахраманмараше
Азербайджанский психолог: Мы оказываем психологическую помощь пострадавшим от землетрясения в Кахраманмараше
17 февраля 2023 г. 16:08
На интернет-рынке Азербайджана заработает третий провайдер магистральных сетей интернета
На интернет-рынке Азербайджана заработает третий провайдер магистральных сетей интернета
17 февраля 2023 г. 13:12
Репортаж из разрушенного землетрясением турецкого города Адыяман
ФотоРепортаж из разрушенного землетрясением турецкого города Адыяман
16 февраля 2023 г. 18:39
Из прокуратуры Нахчывана уволены два сотрудника
Из прокуратуры Нахчывана уволены два сотрудника
16 февраля 2023 г. 16:26
Эксперт: Освобождение Карабаха - импульс для укрепления связей арабских стран с Азербайджаном
Эксперт: Освобождение Карабаха - импульс для укрепления связей арабских стран с Азербайджаном
16 февраля 2023 г. 15:34
Сотрудник МЧС Азербайджана: Спасенная нами женщина спросила, где находится
Сотрудник МЧС Азербайджана: Спасенная нами женщина спросила, где находится
16 февраля 2023 г. 15:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi