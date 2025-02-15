ФРГ и Украина подписали декларацию о создании Unity Hubs для украинских беженцев

Власти Германии и Украины на полях Мюнхенской конференции по безопасности подписали декларацию о намерениях по созданию так называемых Unity Hubs, которые призваны поддержать украинских беженцев при трудоустройстве или поиске жилья в Украине.

Власти Германии и Украины на полях Мюнхенской конференции по безопасности подписали декларацию о намерениях по созданию так называемых Unity Hubs, которые призваны поддержать украинских беженцев при трудоустройстве или поиске жилья в Украине.

Как передает Report , об этом сообщило МВД ФРГ.

"Декларация о намерениях определяет направления деятельности Unity Hubs. Основное внимание уделяется консультированию и поддержке украинцев в их возможном добровольном возвращении на Украину и в поиске работы на Украине и Германии", - отмечается в заявлении.

Кроме того, Unity Hubs, как подчеркнули в ведомстве, будут служить контактным пунктом для украинских беженцев в Германии и предлагать культурные мероприятия как на украинском, так и на немецком языках, а также языковые курсы и уроки страноведения.

По словам главы МВД ФРГ Нэнси Фезер, первый Unity Hub вскоре откроется в Берлине.

Отметим, что в Германию с февраля 2022 года прибыли более 1,2 млн украинцев. Среди них более 60% составляют женщины.