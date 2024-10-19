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ФРГ и Турция изучают возможности для завершения конфликта в Украине

ФРГ и Турция изучают возможности для завершения конфликта в Украине Берлин и Анкара прилагают усилия для изучения возможностей для завершения конфликта в Украине.
Другие страны
19 октября 2024 г. 18:54
ФРГ и Турция изучают возможности для завершения конфликта в Украине

Берлин и Анкара прилагают усилия для изучения возможностей для завершения конфликта в Украине.

Как передает Report, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Шольц отметил, что его страна и Турция находятся на стороне Украины.

"Но одновременно мы прилагаем усилия, чтобы изучить, как можно добиться того, чтобы эта война не продолжалась дальше", - сказал он.

При этом Шольц заметил, что Берлин и Анкара едины во мнении о том, что необходимо совместно предпринимать решительные действия в рамках НАТО в свете конфликта в Украине.

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