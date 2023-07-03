ФРГ и Польша планируют за 10 дней договориться о центре по ремонту танков для Киева

Берлин и Варшава договорились в течение ближайших 10 дней решить все вопросы по созданию в Польше совместного центра по обслуживанию и ремонту танков Leopard, которые задействованы в Украине.

Берлин и Варшава договорились в течение ближайших 10 дней решить все вопросы по созданию в Польше совместного центра по обслуживанию и ремонту танков Leopard, которые задействованы в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в польском населенном пункте Замосць министр обороны ФРГ Борис Писториус.

"Восстановление [техники] является частью долгосрочной поддержки Украины", - сообщает агентство DPA со слов министра.

О планах создания центра объявил Писториус 21 апреля на полях встречи контактной группы по Украине в Рамштайне. Центр должен был заработать уже в конце мая, стороны подписали соответствующее заявление о намерениях. Расходы оценивались примерно в 150 млн евро. Расходы по ремонту Leopard планировало взять на себя правительство ФРГ.