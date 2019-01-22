Германия и Франция подписали договор об углублении сотрудничества и интеграции

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Главы Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон подписали в Ахене договор о расширении сотрудничества на базе уже действующего Елисейского договора, в котором особое внимание уделяется вопросу безопасности, передает Report со ссылкой на Deutsche Welle.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в Ахене скрепили подписями новый договор о расширении двустороннего сотрудничества. Подписи под документом поставили также министры иностранных дел двух стран.

Стороны согласовали углубление сотрудничества почти в 15 сферах, при этом к реализации согласованной программы планируется приступить незамедлительно.

В случае вооруженной агрессии ФРГ и Франция обязуются оказывать друг другу любую возможную помощь и поддержку, включая военную. Для координации действий в сфере безопасности создается Германо-французский совет обороны и безопасности, который будет регулярно проводить встречи на высшем уровне.

Ахенский договор пришел на смену Елисейскому договору, подписанному в 1963 году канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром (Konrad Adenauer) и президентом Франции Шарлем де Голлем.