ФРГ и Франция будут совместно патрулировать границу для борьбы с нелегальной миграцией

Германия и Франция договорились о совместном патрулировании германо-французской границы в целях борьбы с нелегальной миграцией.

Германия и Франция договорились о совместном патрулировании германо-французской границы в целях борьбы с нелегальной миграцией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее соглашение в Париже подписали глава МВД ФРГ Нэнси Фезер и ее французский коллега Жеральд Дарманен.

Как сообщило Министерство внутренних дел ФРГ, было также согласовано, что германо-французская оперативная группа может быть использована для обеспечения безопасности крупных мероприятий на Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года в Париже, а также в совместных операциях по пограничному контролю.

В воскресенье в Париже прошли заседания франко-германского совета министров и двустороннего совета обороны, которые приурочены к 60-летию договора о франко-германской дружбе, подписанного 22 января 1963 года в Елисейском дворце президентом Франции Шарлем де Голлем и канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром. Елисейский договор был призван положить конец многолетнему соперничеству и вражде ближайших соседей, содействовать их примирению и углублению взаимного сотрудничества.