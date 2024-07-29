ФРГ и Дания передали Украине восемь танков Leopard 1A5 с запчастями

Берлин в рамках нового пакета военной помощи Киеву предоставил в сотрудничестве с Данией восемь танков Leopard 1A5.

Берлин в рамках нового пакета военной помощи Киеву предоставил в сотрудничестве с Данией восемь танков Leopard 1A5.

Как передает Report , это следует из списка военной помощи украинским вооруженным силам, опубликованного на сайте правительства Германии.

Согласно информации, новый пакет также включает в себя 21 тыс. снарядов для зенитных самоходных установок Gepard и 10 надводных беспилотников, две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2 с запчастями, 10 наземных обзорных радиолокационных станций, 24 810 боевых шлемов и один полевой госпиталь.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений в Украину после США. Всего она к настоящему моменту выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 млрд евро.