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ФРГ и Дания передали Украине восемь танков Leopard 1A5 с запчастями

ФРГ и Дания передали Украине восемь танков Leopard 1A5 с запчастями Берлин в рамках нового пакета военной помощи Киеву предоставил в сотрудничестве с Данией восемь танков Leopard 1A5.
Другие страны
29 июля 2024 г. 21:19
ФРГ и Дания передали Украине восемь танков Leopard 1A5 с запчастями

Берлин в рамках нового пакета военной помощи Киеву предоставил в сотрудничестве с Данией восемь танков Leopard 1A5.

Как передает Report, это следует из списка военной помощи украинским вооруженным силам, опубликованного на сайте правительства Германии.

Согласно информации, новый пакет также включает в себя 21 тыс. снарядов для зенитных самоходных установок Gepard и 10 надводных беспилотников, две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2 с запчастями, 10 наземных обзорных радиолокационных станций, 24 810 боевых шлемов и один полевой госпиталь.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений в Украину после США. Всего она к настоящему моменту выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 млрд евро.

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Версия на английском языке Germany, Denmark send 8 Leopard 1A5 tanks with spare parts to Ukraine — Cabinet

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