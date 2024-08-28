ФРГ и Британия заключат двусторонний договор об углублении сотрудничества

Германия и Великобритания разработают и заключат двусторонний договор об усилении сотрудничества в нескольких сферах, в том числе в области безопасности.

Германия и Великобритания разработают и заключат двусторонний договор об усилении сотрудничества в нескольких сферах, в том числе в области безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с британским премьер-министром Киром Стармером.

По его словам, страны также скоро проведут межправительственные консультации.

"В последующие месяцы мы будем вместе работать над договором, в котором отразится весь спектр наших отношений. Такого договора между Германией и Соединенным Королевством еще не было", - добавил он.

По данным кабмина ФРГ, соглашение должно быть подписано в начале 2025 года. В числе приоритетов названы внешняя политика и безопасность, обеспечение экономического роста, промышленная трансформация, борьба с нелегальной миграцией, энергетическая безопасность и другие темы.