ФРГ хочет с 2022 года перестать зависеть от импорта вакцин от COVID-19

До мая будет создана рабочая группа, которая разработает соответствующую концепцию

Германия намерена расширять мощности для производства зарубежных вакцин от коронавируса на своей территории, чтобы уже со следующего года не зависеть от импорта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил уполномоченный правительства ФРГ по вакцинации Кристоф Крупп в интервью, которое опубликовано в субботу в газетах редакционной группы Funke.

По его словам, цель - "добиться надежного снабжения Германии при помощи собственных производственных мощностей". До мая будет создана рабочая группа, которая разработает соответствующую концепцию на период с 2022 года, уточнил Крупп.

По его словам, производить свою продукцию на территории ФРГ намерены не только немецкие предприятия Biontech и Curevac. "В Германии хотят работать также Johnson & Johnson и Astrazeneca, - заявил уполномоченный - Мы нуждаемся в целой сети компаний, которые будут делать разные производственные шаги".

BioNTech и ее американский партнер Pfizer 10 февраля начали производство вакцины от коронавируса на заводе в немецком городе Марбург. Там планируется производить около 750 млн доз в год. До выхода предприятия на полную мощность потребуется несколько месяцев.