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ФРГ готова выделить €17 млрд на укрепление системы ПРО

ФРГ готова выделить €17 млрд на укрепление системы ПРО Власти Германии планируют выделить около €17 млрд на укрепление собственной противоракетной обороны (ПРО).
Другие страны
2 февраля 2023 г. 05:56
ФРГ готова выделить €17 млрд на укрепление системы ПРО

Власти Германии планируют выделить около €17 млрд на укрепление собственной противоракетной обороны (ПРО).

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Германия ведет переговоры с несколькими производителями продукции военного назначения об их участии в создании многослойного противоракетного щита, который может стоить до €17 млрд", - говорится в сообщении агентства.

Одним из рассматриваемых сейчас вариантов является заключение контракта с немецкой компанией Diehl Defence GmbH на приобретение системы ПВО IRIS-T стоимостью от €2 млрд до €3 млрд. Кроме того, в планах фигурирует израильская система противоракетной обороны Arrow 3, на которую планируется выделить €4 млрд, и американская Patriot стоимостью €10 млрд.

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