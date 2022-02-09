ФРГ, Франция и Польша призвали Россию начать диалог по безопасности в Европе

Берлин, Париж и Варшава призывают Москву начать предметный диалог по вопросам безопасности в Европе и способствовать разрядке напряженности ситуации вокруг Украины.

Берлин, Париж и Варшава призывают Москву начать предметный диалог по вопросам безопасности в Европе и способствовать разрядке напряженности ситуации вокруг Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном совместном заявлении канцлера ФРГ Олафа Шольца, президентов Франции и Польши Эмманюэля Макрона и Анджея Дуды по итогам их переговоров в формате так называемого Веймарского треугольника в Берлине.

"Главы государств и правительств Веймарского треугольника (Германия, Франция и Польша) подчеркнули приверженность совместным усилиям в деле укрепления европейской и трансатлантической архитектуры безопасности", - отмечается в заявлении. Так, Берлин, Париж и Варшава придерживаются принципов, закрепленных в "различных документах ОБСЕ". Подчеркивается, что "три страны будут и впредь тесно согласовывать свои действия с партнерами в ЕС и союзниками в НАТО с целью обеспечения мира и стабильности на евроатлантическом пространстве".