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ФРГ, Франция и ЕС призвали к защите прав граждан Казахстана

ФРГ, Франция и ЕС призвали к защите прав граждан Казахстана В Германии обеспокоены действующим в Казахстане приказом властей стрелять на поражение.
Другие страны
8 января 2022 г. 00:14
ФРГ, Франция и ЕС призвали к защите прав граждан Казахстана

В Германии обеспокоены действующим в Казахстане приказом властей стрелять на поражение.

Как передает Report со ссылкой на DW, глава Еврокомиссии и президент Франции обратились к участникам конфликта в Казахстане с призывом соблюдать благоразумие.

На фоне массовых протестов в Казахстане правительство Германии призвало все стороны конфликта к сдержанности и благоразумию. Нынешнее развитие событий и случаи проявления насилия вызывают у Берлина большую обеспокоенность, заявила в пятницу заместитель официального представителя правительства Кристиане Хоффман. "Мы убеждены в том, что насилие никогда не может быть адекватным ответом. Поэтому мы призываем все стороны к деэскалации и мирному разрешению ситуации", - подчеркнула она.

Министерство иностранных дел ФРГ заявило, что оно внимательно изучит все сообщения о действующем в Казахстане приказе силовикам и армии "стрелять на поражение". "С точки зрения правительства Германии, необходимо четко заявить, что применение смертоносной силы, боевого оружия против гражданских лиц, тем более, когда задействованы вооруженные силы, должно быть самым последним средством", - заявил официальный представитель германского МИДа. Правительство Казахстана и все высокопоставленные официальные лица несут ответственность за защиту гражданского населения, добавил он.

"Кто стреляет без предупреждения в демонстрантов, чтобы убивать, тот покинул круг цивилизованных государств", - написал в своем микроблоге Twitter министр юстиции ФРГ Марко Бушман.

К прекращению насилия в Казахстане призвали также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эмманюэль Макрон, встречавшиеся в Париже в связи с началом председательства Франции в Совете Европейского Союза. Заявив, что она с беспокойством следит за обострением ситуации в центральноазиатской стране, глава Еврокомиссии обратилась к участникам конфликта с призывом прекратить насилие и заверила, что "ЕС готов помочь там, где это возможно". «Права и безопасность жителей Казахстана должны быть защищены», - подчеркнула фон дер Ляйен.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya, Fransa və Avropa İttifaqı Qazaxıstan vətəndaşlarının hüquqlarını müdafiə etməyə çağırıb

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