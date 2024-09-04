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ФРГ дополнительно поставит Украине 17 установок ПВО IRIS-T

ФРГ дополнительно поставит Украине 17 установок ПВО IRIS-T Правительство Германии заказало для Украины 17 дополнительных комплексов противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, поставки которых начнутся в этом году.
Другие страны
4 сентября 2024 г. 19:06
ФРГ дополнительно поставит Украине 17 установок ПВО IRIS-T

Правительство Германии заказало для Украины 17 дополнительных комплексов противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, поставки которых начнутся в этом году.

Как передает Report, об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, которого цитирует телеканал N-TV.

Отмечается, что он посетил 4 сентября базу ВВС близ города Киль, где сообщил, что правительство ФРГ уже заказало для Украины дополнительно восемь систем IRIS-T SLM (среднего радиуса действия) и девять IRIS-T SLS (малого радиуса).

"По две системы каждого типа будут поставлены уже в этом году, остальные - с 2025 года", - уточнил канцлер.

Bloomberg в свою очередь сообщает со ссылкой на немецкого чиновника, что все 17 новых комплексов будут поставлены Киеву к 2026 году.

Берлин уже предоставил Украине семь таких комплексов модификаций SLS и SLM.

ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 млрд евро.

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