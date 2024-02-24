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ФРГ будет тратить 2% ВВП на оборону в ближайшие десятилетия

ФРГ будет тратить 2% ВВП на оборону в ближайшие десятилетия Германия сохранит в ближайшие годы и десятилетия уровень затрат на оборону на уровне около 2% ВВП.
Другие страны
24 февраля 2024 г. 15:40
ФРГ будет тратить 2% ВВП на оборону в ближайшие десятилетия

Германия сохранит в ближайшие годы и десятилетия уровень затрат на оборону на уровне около 2% ВВП.

Как передает Report, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, его обращение опубликовано на сайте правительства ФРГ.

"Мы в Европе должны делать еще больше, чтобы иметь возможность себя эффективно защитить, - сказал он - Вместе с союзниками мы должны быть такими сильными, чтобы никто не осмелился на нас напасть. Германия впервые за десятилетия в этом году инвестирует в оборону 2% ВВП. Так останется в ближайшие годы и десятилетия".

Шольц также отметил, что идею создания единой европейской системы противовоздушной обороны (European Sky Shield Initiative, ESSI) поддержала 21 страна, "другие проявили к ней интерес".

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