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    Френсис Хэлзен получил нобелевскую премию по физике

    Другие страны
    • 06 октября, 2026
    • 14:00
    Френсис Хэлзен получил нобелевскую премию по физике

    Бельгийско-американский физик Фрэнсис Хэлзен стал лауреатом Нобелевской премии по физике 2026 года за исследования, связанные со льдом.

    Как передает Report, об этом сообщает France 24.

    Отмечается, что награда была получена "за решающий вклад в работу нейтринной обсерватории IceCube и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения".

    Размер Нобелевской премии в этом году составляет 12 млн шведских крон, или около $1,2 млн. Эта сумма выплачивается независимо от того, получает награду один человек, группа ученых или организация.

    Объявление лауреатов Нобелевской премии началось 5 октября с премии по медицине. В среду будет назван лауреат по химии, в четверг - по литературе, в пятницу - премии мира. Лауреата премии по экономике памяти Альфреда Нобеля объявят в следующий понедельник.

    Нобелевская премия
    Fizika üzrə Nobel mükafatı laureatı məlum olub
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    44 - Tezliklə

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