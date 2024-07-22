Фрегат ВМС Индии получил повреждения в результате сильного пожара на борту

Многоцелевой фрегат Brahmaputra военно-морских сил Индии получил повреждения в результате сильного пожара на его борту, один матрос считается пропавшим без вести.
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Согласно информации, инцидент произошел, когда корабль находился на ремонте в Мумбаи.
Отмечается, что экипаж вместе с пожарными ликвидировал возгорание, однако корабль из-за пожара накренился на один борт, привести его в нормальное положение не удалось.
По данным ведомства, командование ВМС создало специальную комиссию для расследования причин произошедшего.