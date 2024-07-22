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Фрегат ВМС Индии получил повреждения в результате сильного пожара на борту

Фрегат ВМС Индии получил повреждения в результате сильного пожара на борту Многоцелевой фрегат Brahmaputra военно-морских сил Индии получил повреждения в результате сильного пожара на его борту, один матрос считается пропавшим без вести.
Другие страны
22 июля 2024 г. 22:13
Фрегат ВМС Индии получил повреждения в результате сильного пожара на борту

Многоцелевой фрегат Brahmaputra военно-морских сил Индии получил повреждения в результате сильного пожара на его борту, один матрос считается пропавшим без вести.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

Согласно информации, инцидент произошел, когда корабль находился на ремонте в Мумбаи.

Отмечается, что экипаж вместе с пожарными ликвидировал возгорание, однако корабль из-за пожара накренился на один борт, привести его в нормальное положение не удалось.

По данным ведомства, командование ВМС создало специальную комиссию для расследования причин произошедшего.

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