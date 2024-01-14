Фредерик X стал новым королем Дании

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен с балкона дворца Кристиансборг провозгласила Фредерика X королем.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен с балкона дворца Кристиансборг провозгласила Фредерика X королем.

Как передает Report , прямую трансляцию вел телеканал Danmarks Radio.

Фредериксен рассказала о смене на престоле и поблагодарила королеву-мать за ее 52-летнее правление. Премьер троекратно произнесла: "Ее Величество королева Маргрете II отреклась от престола. Да здравствует Его Величество король Фредерик X!".

Вместе со зрителями на площади премьер несколько раз провозгласила "Ура!" в честь нового монарха.

Король произнес речь, в которой также поблагодарил свою мать, и завершил ее своим девизом "Связан, обязан, за Королевство Дания". После этого к Фредерику на балконе присоединилась его супруга, королева Мэри, а также их дети. На площади перед дворцом и на ведущих к нему улицах собралось много зрителей с красно-белыми флажками, у многих на головах "золотые" короны. Люди занимали места с утра. Король прослезился, когда услышал их приветствия и увидел красно-белые флаги.

Ранее, во время заседания Государственного совета, королева Маргрете II отреклась от престола: сидя во главе стола, она поставила подпись на документах, передала их премьер-министру, а затем уступила свое место сыну и со словами "Боже, храни короля!" вышла из зала. В заседании совета также принимали участие члены правительства, сын Фредерика принц Кристиан (будущий Кристиан XI). Подпись Маргрете автоматически сделала 55-летнего наследного принца новым монархом Фредериком X.

В Дании с 1660 года трон передают по наследству.

Маргрете после отречения заняла должность второго по очередности заместителя короля — регента.