​Франсуа Олланд посетил лагерь сирийских беженцев рядом с Парижем

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд совершил визит в лагерь сирийских беженцев, расположенный северо-западнее Парижа, у города Сержи-Понтуаз.

Как передает Report, об этом сообщил Елисейский дворец.

Пресса на эту встречу допущена не была.

В Сержи-Понтуаз проживает в настоящее время часть небольшой группы мигрантов, которая прибыла 9 сентября на автобусах во Францию из Германии.

Они были размещены в двух лагерях недалеко от Парижа.

Президент Франции провел продолжительную беседу с сирийскими беженцами. Он сообщил им, что их запросы о предоставлении убежища во Франции будут оперативно рассмотрены за 15 дней.

Франция намерена в двухлетний срок принять на своей территории 24 тыс. беженцев и мигрантов.