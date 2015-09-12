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    ​Франсуа Олланд посетил лагерь сирийских беженцев рядом с Парижем

    Президент Франции провел продолжительную беседу с сирийскими беженцами

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд совершил визит в лагерь сирийских беженцев, расположенный северо-западнее Парижа, у города Сержи-Понтуаз.

    Как передает Report, об этом сообщил Елисейский дворец.

    Пресса на эту встречу допущена не была.

    В Сержи-Понтуаз проживает в настоящее время часть небольшой группы мигрантов, которая прибыла 9 сентября на автобусах во Францию из Германии.

    Они были размещены в двух лагерях недалеко от Парижа.

    Президент Франции провел продолжительную беседу с сирийскими беженцами. Он сообщил им, что их запросы о предоставлении убежища во Франции будут оперативно рассмотрены за 15 дней.

    Франция намерена в двухлетний срок принять на своей территории 24 тыс. беженцев и мигрантов. 

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