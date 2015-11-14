​Франсуа Олланд отменил поездку на саммит G-20 из-за терактов в Париже

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд не будет принимать участие в саммите G-20 в турецком городе Анталья из-за произошедших в Париже террористических актов.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, президент Франции отказался от визита в Турцию из-за многочисленных человеческих жертв в результате террористических актов в Париже.

На саммите Францию будут представлять министр иностранных дел Лоран Фабиус и министр финансов Мишель Сапен.