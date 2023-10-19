Франсуа Бенедетти: Франция собиралась провести ядерные испытания и на Корсике

Франция собиралась провести ядерные испытания и на Корсике, однако посчитала это слишком опасным для самих французов.

Франция собиралась провести ядерные испытания и на Корсике, однако посчитала это слишком опасным для самих французов.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции сказал представитель партии Corsica Libera Франсуа Бенедетти (François Benedetti).

"Все говорят о ядерных испытаниях, проведенных Францией в Полинезии. Но они собиралась провести испытания и на севере Корсики. Не сделали лишь потому, что та часть Корсики расположена близко к материковой Франции", - сказал он.

Бенедетти подчеркнул, что Корсика уже 250 лет ведет борьбу за независимость.

"На данный момент политика Франции относительно заморских регионов немного изменилась. Париж поддерживает идею их независимости, но при этом не признает права корсиканского народа",- сказал он.

Он подчеркнул, что хотя правительство Корсики уполномочено принимать решения самостоятельно, префектура может наложить вето.

"Недавно [президент Франции Эмманюэль] Макрон во время своего выступления говорил об объединении, и просил не использовать фразу "корсиканский народ". Это много о чем говорит",- сказал он.

Отметим, что завтра в Баку открывается международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой (БИГ).

В ней примут участие представители 14 стран, а также заморских территорий Франции и Корсики.

Бакинская инициативная группа (БИГ) была создана 6 июля 2023 года в Баку участниками конференции "Полная ликвидация колониализма" в рамках заседания министров Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республики.

БИГ поддерживает борьбу за свободу народов, расположенных в различных регионах мира, все еще страдающих от колонизации в XXI веке.