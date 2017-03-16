Франко Фраттини: Мусульманская религия не имеет ничего общего с террором

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Восток и Запад должны объединиться в вопросе сокращения гигантских источников финансирования терроризма.

Как сообщает Report, об этом заявил бывший министр иностранных дел Италии Франко Фраттини в ходе панели "Вызовы адресов современного терроризма: Инструменты, тактики и стратегии" в рамках V Глобального Бакинского форума.

"У нас нет общего определения терроризма. ООН совершило множество попыток выработать общее определение терроризма, однако потерпела неудачи", - заявил Ф.Фраттини.

Он выразил убеждение, что подлинная мусульманская религия ничего не имеет с террором.

"Это война за власть, деньги и территории. Террористические преступления не должны быть оправданы", - отметил бывший дипломат.

По его словам, в основе происхождения терроризма лежат социальные проблемы – нищета, бедность.

"Я признаю, что многие ошибки были сделаны Западом. Мне не нравится, что Запад пытается экспортировать свои демократические модели на Восток, который отличается культурой и своими ценностями. Необходимо перейти к толерантности, взаимоуважению для налаживания связей", - сказал Ф.Фраттини.

Он указал, что Восток и Запад могут сотрудничать в области сокращения гигантских источников финансирования терроризма – нефти, торговли оружием и людьми.

Однако бывший глава МИД Италии подчеркнул, что по военным действиям никакого диалога не должно быть с теми, кто поддерживает терроризм. "Никакого потакания тем, кто финансирует террористические организации", - заявил Ф.Фраттини.