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Французы не верят в улучшение экономической ситуации при любом исходе выборов

Французы не верят в улучшение экономической ситуации при любом исходе выборов Французы накануне второго тура парламентских выборов в республике не питаю надежд, что победа какого-либо политического блока приведет к улучшению экономической ситуации в стране.
Другие страны
4 июля 2024 г. 19:10
Французы не верят в улучшение экономической ситуации при любом исходе выборов

Французы накануне второго тура парламентских выборов в республике не питаю надежд, что победа какого-либо политического блока приведет к улучшению экономической ситуации в стране.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Odoxa для телеканала BFMTV.

Согласно результатам, 58% опрошенных опасаются негативных экономических последствий в случае победы левого альянса "Новый народный фронт" против 21% респондентов, которые при таком раскладе ожидают обратного.

По данным, в случае победы правой партии "Национальное объединение" негативных последствий ожидают 48% участников опроса, позитивных - 31%; возможная победа президентской коалиции "Вместе за республику" вызывает опасения касательно перспектив экономического развития Франции у 38% опрошенных, и представляет повод для оптимизма лишь для 17% респондентов.

Соцопрос показывает, что 78% участников опроса в целом пессимистично оценивают экономические перспективы республики.

Отмечается, что в июне доля тех, кто не верит в улучшение экономики, составляла 75%.

Опрос проводился в период с 26 по 27 июня, в нем приняли участие около 1 тыс. пользователей интернета возрастом старше 18 лет.

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