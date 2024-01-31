Власти Франции применяют репрессии для подавления движения за независимость на Корсике

Около ста членов и сторонников корсиканского движения за независимость Nazione 30 января провели акцию протеста перед полицейским участком в коммуне Бастия на Корсике в знак протеста против ареста полицией двух его активистов.

Около ста членов и сторонников нового корсиканского движения за независимость Nazione 30 января провели акцию протеста перед полицейским участком в коммуне Бастия на Корсике, выступив против ареста полицией двух его активистов.

Как передает Report, об этом пишет издание Corse Matin.

К протестам также присоединились члены муниципалитета Бастии, в том числе мэр Пьер Савелли, его заместитель Поль Тьери и ответственный за гендерное равенство муниципальный советник Лауда Гуидичелли.

Ранее движение Nazione, созданное 28 января, в пресс-релизе, отправленном в Corse Matin, объявило, что поддерживает двоих арестованных его членов и призвала к митингу перед полицейским участком Бастии.

“Мы самым решительным образом осуждаем метод ареста наших лидеров: двери были сломаны, домам причинен урон, отцов семейств бросали на землю и задержали на глазах собственных детей”, - говорится в пресс-релизе.

На странице Patriotti в соцсети Facebook были опубликованы фотографии, на которых видно, как полицейские жестоко вторглись в дом одного из активистов, выломав двери.

"Сегодня утром, после успеха учредительного генерального собрания нашего движения Nazione, французское государство ответило провокацией. Эти аресты являются частью продолжающихся 254 года репрессий французского государства против корсиканцев, сражающихся за свой народ. Nazione отреагирует на провокации!" – говорится в публикации.

Во время акции протеста, демонстранты осудили агрессивные методы ареста и репрессии против нового движения Nazione.

Джозефа Джакометти Пиредда, член территориального совета и движения Nazione, которая также приняла участие в акции, осудила арест активистов.

“Запугивание и провокации неприемлемы. Но они не достигли своей цели. Мы спокойны и решительны”, - заявила Пиредда.

В свою очередь, Союз корсиканских рабочих (Sindicatu di i Travagliadori Corsi – STC) также выразил свою поддержку движению Nazione: “Париж, похоже, хочет ослабить климат на Корсике, увеличив уровень репрессий. Для того чтобы построить прочный мир в нашей стране, эти подлые манипуляции должны быть немедленно прекращены”.