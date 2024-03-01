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Франция обеспокоена предстоящими действиями на Корсике – на остров срочно направляются дополнительные силы

Франция обеспокоена предстоящими действиями на Корсике – на остров срочно направляются дополнительные силы Французское правительство выражает обеспокоенность ожидаемыми событиями на Корсике и направляет дополнительные силы на остров с особым статусом.
Другие страны
1 марта 2024 г. 20:28
Франция обеспокоена предстоящими действиями на Корсике – на остров срочно направляются дополнительные силы

Французское правительство выражает обеспокоенность ожидаемыми событиями на Корсике и направляет дополнительные силы на остров с особым статусом.

Как сообщает Report, на завтра на Корсике запланирована новая волна протестов против политики Франции.

Фотография, полученная в аэропорту "Шарля де Голя" в Париже, свидетельствует о том, что на Корсику немедленно отправляются сотрудники спецслужб.

Исходя из событий, можно предположить, что французское правительство принимает экстренные меры и мобилизует дополнительные силы на территорию Корсики.

Следует отметить, что завтра запланировано заседание, посвященное годовщине гибели одного из лидеров движения "Nazione" в результате нападения на него в тюрьме несколько лет назад. После этого ожидается новая волна протестов.

По имеющейся информации, в аэропорту на Корсике вводится паспортный контроль, что ранее не было характерно для этого региона

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Версия на английском языке France sending additional troops to Corsica as expected protests spark Paris's concern
Версия на азербайджанском языке Fransa hökuməti Korsikada gözlənilən aksiyadan narahat olub – adaya təcili əlavə qüvvələr göndərilir - ƏLAVƏ OLUNUB

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