Франция обеспокоена предстоящими действиями на Корсике – на остров срочно направляются дополнительные силы

Французское правительство выражает обеспокоенность ожидаемыми событиями на Корсике и направляет дополнительные силы на остров с особым статусом.

Французское правительство выражает обеспокоенность ожидаемыми событиями на Корсике и направляет дополнительные силы на остров с особым статусом.

Как сообщает Report, на завтра на Корсике запланирована новая волна протестов против политики Франции.

Фотография, полученная в аэропорту "Шарля де Голя" в Париже, свидетельствует о том, что на Корсику немедленно отправляются сотрудники спецслужб.

Исходя из событий, можно предположить, что французское правительство принимает экстренные меры и мобилизует дополнительные силы на территорию Корсики.

Следует отметить, что завтра запланировано заседание, посвященное годовщине гибели одного из лидеров движения "Nazione" в результате нападения на него в тюрьме несколько лет назад. После этого ожидается новая волна протестов.

По имеющейся информации, в аэропорту на Корсике вводится паспортный контроль, что ранее не было характерно для этого региона